Exclu RTL info - Le tribunal de la famille à Bruxelles va tourner au ralenti pendant 3 mois: cela aura des conséquences concrètes

C'est un nouvel exemple du manque de moyens humains et financiers dont souffre notre justice. À Bruxelles, le tribunal de la famille va devoir reporter l'examen d'un certain nombre de dossiers, ce qui va encore aggraver l'arriéré judiciaire au détriment des justiciables.

Nous nous sommes procuré une ordonnance, signée jeudi dernier, en provenance du tribunal de première instance de Bruxelles. Ce document nous apprend que, durant trois mois (du 1er avril au 30 juin), près de la moitié des audiences du tribunal de la famille seront supprimées, car il manque des greffiers. Il ne sont actuellement que 13 pour 21 chambres.

"En raison d’un sous-effectif récurrent et majeur de greffiers auquel s’ajoute un manque de formation adéquate (…), il ne peut qu’être fait le constat de la situation critique du tribunal de la famille en ce qu’il ne lui est plus possible d’assumer la totalité des audiences originairement planifiées", indique le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles.