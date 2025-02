Guerre des narcotrafiquants à Bruxelles: pourrait-on avoir recours à l'armée? La réponse du ministre de l'Intérieur

"On assiste à une guerre de territoire et ce territoire n'appartient pas aux bandes mais aux citoyens", avance le ministre de l'Intérieur à propos des fusillades à répétition cette semaine dans la capitale. Il assure que des moyens seront déployés pour lutter face à cette insécurité. Pour ce faire, Bernard Quintin a évoqué la possibilité d'avoir recours aux militaires.

Concrètement, "l'objectif est de libérer des policiers qui font ces surveillances statiques pour qu'ils puissent aller sur d'autres terrains, là où il faut lutter contre les trafics".

Notre invité nuance: "Nous ne sommes pas dans un schéma où, comme pendant le Covid, on va mettre des militaires qui vont patrouiller dans la rue. Ce n'est pas ça dont on parle maintenant. Après, c'est une situation qui évolue. Aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est que toutes les forces de police puissent faire ce qui est leur métier premier, lutter, entre autres, contre ces trafics et contre ces bandes."