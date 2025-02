"Un individu né en 1970 abattu": le parquet en dit plus sur les fusillades à Anderlecht et annonce des mesures pour "faire place nette"

Le procureur du Roi de Bruxelles, accompagné du procureur général et de représentants de la police, a donné une conférence de presse ce vendredi. Julien Moinil a évoqué les fusillades qui ont secoué la capitale ces derniers jours, qui "semblent liées à une guerre que se livrent les narcotrafiquants" et a donné plus de détails sur la victime du Peterbos.