Des perturbations à prévoir pendant dix nuits sur le ring de Bruxelles

La circulation sera perturbée en raison de l'installation de six nouveaux portiques de signalisation dynamique, a indiqué l'agence qui gère la coordination des projets flamands pour la mobilité (De Werkvennootschap) dans un communiqué. Les travaux auront lieu entre la sortie 7 (Wemmel/Jette) et la sortie 9 (Gimbergen).

"Les travaux de grande envergure sur le viaduc de Vilvorde nécessitent une signalisation claire (...) Une signalisation dynamique au-dessus de l'autoroute pourra ainsi indiquer la phase des travaux et ce que cela signifie exactement pour les automobilistes", a expliqué l'agence. L'installation des portiques se fera de nuit, entre 21h et 4h du matin. L'entrepreneur occupera une voie et la circulation sera déviée à certaines heures. Pour l'installation des deux premiers portiques, près de la sortie 7, la circulation risque d'être interrompue pour une durée maximale de 30 minutes durant les nuits de jeudi et vendredi.