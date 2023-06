Incendie dans un immeuble à appartements à Ganshoren

Un incendie s'est produit, mardi soir, dans un immeuble à appartements de l'avenue Van Overbeke à Ganshoren, indiquent les pompiers de Bruxelles. L'immeuble a été évacué et le plan d'intervention médicale a été activé.

"Le feu s'est propagé via les escaliers vers l'extérieur et via une série de balcons vers les cuisines d'une série d'appartements", explique le porte-parole des pompiers Walter Derieuw. "L'incendie est sous contrôle. Il est question de blessés légers".

On ne connaît pas encore la cause du sinistre.