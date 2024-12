"C'est la catastrophe": pourquoi cinq tunnels bruxellois pourraient fermer d'ici 2030?

Sur la trentaine de tunnels présents à Bruxelles, seuls cinq seraient concernés par cette fermeture d'ici 2030 : les passages Vleurgat, Bailly, Boileau, Georges-Henri et Woluwe. Remplacer ces ouvrages par des routes en surface représenterait une économie de 60 millions d'euros à terme, mais côté automobiliste, on s'inquiète de l'impact d'une telle mesure.

À lire aussi Manifestation à Bruxelles contre les mesures antisociales de l'Arizona

"J'ai entendu ce matin à la radio que ça allait faire une différence de quelques minutes, mais moi je ne suis pas convaincue du tout", confie une automobiliste. "Déjà, quand ils les ferment le soir, c'est déjà la catastrophe, donc en pleine journée, je n'imagine même pas", ajoute une autre.

Pas de grande différence

Des bouchons qui devraient pourtant rester limités : l'étude estime que les allongements du temps de parcours seront raisonnables. "Les tunnels qui sont visés dans l'étude sont relativement isolés, ils se trouvent entre des carrefours à feux. Et donc, les fermer ne va pas changer totalement la donne. Je prends l'exemple du Viaduc Reyers qui a été démoli : il permettait de passer un carrefour sans feu, mais avant et après, il y avait des feux, Meiser et Georges-Henri. Finalement, les automobilistes ne sentent pas vraiment la différence parce qu'ils sont dans une cadence de vert et de rouge, comme sur tout le reste du boulevard", affirme Géry Leloutre, professeur à la faculté d'architecture de l'ULB.

L'étude de Bruxelles Mobilité n'est pour l'instant qu'un document d'information. Il reviendra au futur gouvernement bruxellois de prendre la décision de fermer ou non ces tunnels.