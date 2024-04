Incendie dans une maison à Etterbeek: la maison complétement ravagée

Le sinistre s'est déclaré en plein midi dans une maison partiellement en rénovation, située rue Beckers à Etterbeek. Selon le porte-parole des pompiers bruxellois, Walter Derieuw, l'incendie a engendré "un dégagement de fumée importante en façades avant et arrière".

"Le sinistre se situe dans le duplex situé au 2e étage et dans les combles". Fort heureusement, les occupants ont pu être évacués sains et saufs, et les pompiers sont parvenus à maîtriser les flammes vers 12h40.