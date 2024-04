La commune d'Auderghem demande la suspension des travaux au Carrefour Léonard. Que répond la Flandre?

"Les gens vont devoir chercher des itinéraires alternatifs. Alors ça va être soit via la chaussée de la Hulpe à Watermael-Boitsfort, mais donc via le boulevard du Souverain et via le carrefour Herrmann-Debroux où ils devront continuer sur la A411. Et donc on va avoir deux chemins qui passent d'office par Auderghem. Et donc on est déjà une commune surchargée. On le sera encore plus demain, c'est certain. Et on n'a aucune solution de la part de la région flamande. Il n'y a aucun plan de mobilité qui suit et surtout, les communes bruxelloises, en tout cas, n'ont pas été concertées en amont des travaux. On est mis devant le fait accompli", déplore Mathieu Pillois, échevin de la Mobilité à Auderghem (DéFI).

Auderghem demande une interruption des travaux, le temps de lancer une grande concertation entre les communes alentour, la Région bruxelloise et la Région flamande, responsable des travaux. "Impossible", répond la ministre flamande de la Mobilité.

"Il ne peut être question d'une suspension. Ces travaux sont un investissement indispensable pour garantir la sécurité et prolonger la durée de vie du tunnel Léonard. L'Agence des routes et de la circulation a déjà pris plusieurs contacts avec les zones de police et les autorités locales concernées. Des informations complémentaires sur le changement de phase sont bien entendu possibles", explique Lydia Peeters, ministre flamande de la Mobilité (Open VLD).