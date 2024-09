Mobilité autour de Forest National: "Beaucoup moins de problèmes avec un public néerlandophone que francophone", dit un élu PS

Les soucis de mobilité autour de Forest National les soirs de concerts, c'est une problématique bien connue de Forest. Pour faciliter le parking, la commune compte notamment sur les trains. Or, quand le concert a un public majoritairement wallon, l'offre n'est, selon Charles Spapens (PS), pas à la hauteur.

La mobilité autour de Forest National les soirs de concerts posent de nombreux problèmes dans la commune. À Forest, certains riverains témoignent devoir louer un garage afin d'être surs de trouver une place où garer sa voiture quand il y a des événements dans cette salle pouvant accueillir jusqu'à 8000 personnes.

Et pour les personnes voulant assister aux concerts, la galère pour trouver une place peut parfois durer une heure. "Il y a une réelle problématique de stationnement", dit Charles Spapens (PS), dans la coalition avec la bourgmestre Ecolo. "Et il y a de réelles nuissances pour les riverains même si on ne doit pas oublier le bénéfice que la salle peut avoir sur l'Horeca."