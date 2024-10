MOLENBEEK : Catherine Moureaux annonce l'ouverture de discussions avec le PTB

La bourgmestre de Molenbeek-Saint-Jean Catherine Moureaux (PS) entamera des discussions avec le PTB en vue de former une majorité dans cette commune bruxelloise. "Clairement, on va commencer par voir le PTB", a-t-elle déclaré à la RTBF.

"Ce qui compte, c'est d'entendre le signal de la contestation, des difficultés socio-économiques, et donc de créer une majorité de progrès. (...) Le progrès, c'est forcément à gauche et donc, ça commence par des discussions avec le PTB qui est la deuxième force après nous", a expliqué Catherine Moureaux.

La liste PS-Vooruit, emmenée par la bourgmestre sortante a remporté les élections à Molenbeek-Saint-Jean, non sans avoir perdu 5 des 17 sièges qu'elle occupait sous la précédente législature. La liste PTB-PVDA suit de près avec 11 sièges (+4). Une bipartite est mathématiquement possible, mais elle ne dispose que d'un seul siège d'avance.

Dans un communiqué, la tête de liste PTB Dirk De Block quant à lui dit "prêt à entrer dans une majorité et à défendre des priorités claires: des logements accessibles, un enseignement de qualité, ainsi que des quartiers plus propres et sécurisés". "Nous allons entamer des discussions avec les autres partis pour explorer les possibilités de convergence."

Pour la tête de liste de la formation d'extrême gauche, "avec une progression de plus de 8% par rapport à 2018, le PTB a réalisé une véritable percée. Ces élections confirment que nous faisons partie des grands vainqueurs... Nous sommes à l'écoute de ce signal fort envoyé par les électeurs et déterminés à porter nos idées dans une majorité de changement".