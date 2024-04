Un parcours remanié pour le Liantis Urban Trail Brussels

Le parcours de la course à pied Liantis Urban Trail Brussels a été remanié pour l'édition 2024 de cet événement, qui aura lieu le 23 juin prochain. C'est ce qu'annoncent mardi les organisateurs à l'occasion de l'ouverture des inscriptions. Il y a de nouveaux points de départ et d'arrivée et les participants visiteront également des endroits inédits le long du parcours.