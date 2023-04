Un promoteur immobilier prévoit 800 nouveaux logements sur le site de Tour & Taxis

Le promoteur immobilier et investisseur Nextensa a présenté mardi les plans de la phase finale de la rénovation du site Tour & Taxis à Bruxelles. Il s'agit notamment de "Lake Side", qui prévoit 800 nouveaux logements, ainsi que de nouveaux magasins, bureaux et points de restauration, et d'agrandir un peu le parc. Le permis a été demandé.