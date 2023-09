Un test de dépistage gratuit du cancer du côlon pour les Bruxellois de plus de 50 ans

La Commission communautaire commune (Cocom) lance, à l'initiative du ministre bruxellois de la Santé Alain Maron, une campagne de sensibilisation au cancer du côlon, deuxième cancer le plus meurtrier en Belgique. Du 12 au 30 septembre, les Bruxellois de plus de 50 ans sont invités à aller chercher un kit de dépistage gratuit dans leur pharmacie.

En 2020, on comptait en Belgique quelque 7.300 cas de cancer colorectal. A Bruxelles, plus de 500 cas ont été diagnostiqués et 229 décès enregistrés des suites de la maladie en 2019. Les statistiques montrent que dans 90% des cas, ce type de cancer survient chez les personnes de plus de 50 ans. Et dans plus d'un cas sur trois, la maladie entraine le décès.

Pourtant, le cancer du côlon se guérit neuf fois sur dix en cas de dépistage précoce. Son développement est insidieux, car les premiers symptômes surviennent après plusieurs années. La prévention et le dépistage sont donc une nécessité, selon la Cocom.