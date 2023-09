Une centaine de groupes électrogènes reçus au hub humanitaire d'Anderlecht en deux jours

Les donateurs ont également fait parvenir "beaucoup de matelas et de chaises pour les PMR" ainsi que des produits de base et d'hygiène, détaille le coordinateur. "On a eu des dons de linceuls par des entreprises mortuaires. Les gens sur place souhaitent enterrer leurs proches et pour l'instant ils le font avec des couvertures". Au Maroc, où la religion d'Etat est l'islam, les morts sont drapés d'un simple linceul blanc avant d'être enterrés.

Le centre a aussi reçu du matériel logistique, en ce compris des palettes et des transpalettes, et devrait encore recevoir des lampes-torches de la part de la zone de police Bruxelles-Ouest. "Beaucoup d'entreprises wallonnes déposent aussi des tentes et des sacs de couchage", ajoute encore M. Mostefa.