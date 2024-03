Une expo "Sport-Histoire-Santé" au musée de la médecine de Bruxelles jusqu'au 15 décembre

Sont reprises une centaine de statuettes illustrant la pratique du sport, de l'Antiquité à nos jours (course, tir à l'arc, saut, lancer de javelot, pugilat, jeux de soule, athlétisme, football, cyclisme...), en les contextualisant dans leur histoire. Des références aux athlètes des Jeux paralympiques sont également présentes.

La seconde partie de l'expo reprend une série d'interviews de médecins du sport, cardiologues, kinésithérapeutes, diététiciens qui expliquent pourquoi "le sport est bon pour la santé tant physique que psychique, ainsi que pour le bien-être psychosocial". Ces entretiens abordent des sujets comme les traumatismes les plus fréquemment rencontrés durant la pratique du sport, leur prise en charge, les bons et mauvais conseils en termes de régimes, la prévention, la préparation et la revalidation.