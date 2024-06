Une exposition itinérante à Bruxelles pour célébrer les 30 ans des contrats de quartier

La Ville de Bruxelles organise dès samedi et pour une durée de deux mois une exposition itinérante célébrant les 30 ans des contrats de quartiers (CQ), devenus durables depuis 2010. "L'occasion d'expliquer aux citoyens l'impact de tels outils sur leur ville et leur qualité de vie", se réjouit la Ville.

Un contrat de quartier durable (CQD) est un plan de rénovation urbaine et d'action visant à améliorer le cadre de vie d'un quartier, le plus souvent précaire. Un budget est octroyé par la Région aux communes qui définissent leur propre programme de revitalisation, à mener pendant quatre années. Depuis 1994, la Ville a mené quelque 20 contrats de quartier sur son territoire.

"Ces outils de rénovation urbaine ont marqué de manière très positive le paysage urbain, social et architectural bruxellois à travers l'aménagement de l'espace public, la création de logements et d'équipements collectifs", souligne la Ville. Ils ont également permis d'initier des "dynamiques sociales et participatives inédites, contribuant à renforcer le lien social et la vitalité démocratique au cœur des quartiers".