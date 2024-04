Une exposition Josef et Anni Albers à la Villa Empain jusqu'au 8 septembre

Pionniers du modernisme, les deux artistes ont chacun créé une œuvre fondamentale dans l'histoire de l'art du XXe siècle.

À travers plus de 100 œuvres, l'exposition retrace leur parcours et le lien qui leur a permis, tout au long de leur vie, de se soutenir et de se renforcer mutuellement. Le parcours s'attache également à montrer l'héritage de Josef et Anni Albers et la manière dont leurs œuvres et leur enseignement ont influencé d'autres artistes.