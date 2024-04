Une mobilisation à Bruxelles dénonce la politique belge de "non-accueil" des Afghans

Dès 14h00, les manifestants se sont campés devant le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (CGRA). "Votre décision de refus d'asile est notre condamnation à mort", affirmait sans détour la pancarte d'un jeune homme.

"Les Afghans fuient un pays déchiré par la guerre et la violence, et c'est pour cela qu'ils cherchent refuge et sécurité en Belgique", a rappelé le porte-parole de la Coordination des sans-papiers de Belgique, Abdul Azim Azad. "Ils sont toutefois trop souvent confrontés à des obstacles bureaucratiques, à des délais prolongés concernant les procédures de demande d'asile, ainsi qu'à des refus fréquents à ces dernières. Leurs droits fondamentaux sont bafoués et leur dignité mise en péril", a-t-il continué.