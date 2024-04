Une réunion "constructive" entre le CGRA et le Comité des réfugiés afghans sans-papiers

Le collectif des réfugiés afghans sans-papiers, chapeauté par la Coordination des sans-papiers de Belgique, a rencontré vendredi le Commissariat Général aux Réfugiés et Apatrides (CGRA) pour faire entendre ses revendications. Si toutes n'ont pas rencontré de réponse concrète, le dialogue a toutefois été "constructif" et le CGRA a notamment annoncé qu'il renforcerait son personnel afin d'accélérer les procédures de demande d'asile.

"Le but de cette rencontre était d'appuyer nos demandes auprès du CGRA - à savoir des procédures d'asile plus rapides et plus dignes, un accès au marché du travail facilité ou encore des conditions d'accueil améliorées", a expliqué le porte-parole de la Coordination des sans-papiers de Belgique, Abdul Azim Azad.

Afin de traiter dans des délais plus rapides l'ensemble des procédures de demandes d'asile, le CGRA a garanti vendredi qu'il prévoyait de renforcer prochainement son personnel.