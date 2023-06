Des niveaux élevés de PFAS découverts dans le quartier Faubourg à Vilvorde

Les quelque 1.000 habitants qui vivent dans un rayon de 500 mètres sont invités à suivre les mesures "no-regret", autrement dit, à ne pas boire l'eau souterraine et à ne pas cuisiner avec. L'eau ne doit pas non plus être utilisée pour remplir sa piscine ou arroser le jardin. Il est toutefois autorisé de nettoyer sa voiture avec ou de tirer la chasse d'eau.

"On n'exclut pas la possibilité que d'autres lieux suivent", avance le bourgmestre Hans Bonte. Il explique que les gens doivent être attentifs, mais qu'il n'y a aucune raison de paniquer. Vilvorde étant une vieille ville industrielle, la présence du PFAS n'est pas illogique, selon M. Bonte. "Ce qui est regrettable, c'est que nous avons détecté des niveaux de PFAS élevés à plusieurs endroits, mais on ne sait pas quand une enquête approfondie suivra. J'appelle les autorités supérieures à débloquer les moyens nécessaires rapidement."