Environ 30.000 personnes attendues sur la plage de Zeebrugge pour le festival WECANDANCE

Environ 30.000 personnes sont attendues samedi et dimanche sur la plage de Zeebrugge pour le premier week-end du festival de musique électronique WECANDANCE, a annoncé vendredi l'organisation. Les mélomanes pourront notamment assister aux DJ sets de Pachanga Boys, Lander & Adriaan, Zoey Hasselbank, Pegassi, Shirak et Faisal

Pour cette nouvelle édition, l'organisation a choisi le thème "Drop in the light, Rise in the dark". "Nous avons opté pour un thème à plusieurs niveaux qui englobe la musique, le design et la mode. Nous donnons à nos visiteurs la possibilité d'intégrer la dualité du jour et de la nuit dans leurs tenues", expliquent les organisateurs.

Alors qu'une nouvelle scène, The Lighthouse, avait été inaugurée l'année passée, les cinq autres scènes ont bénéficié d'un relooking pour cette nouvelle édition. La zone dédiée à la restauration a également été repensée. Elle accueillera désormais également des DJs.