Le festival Crystal Ship à Ostende démarre avec une vingtaine de nouvelles œuvres

Le coup d'envoi de la 8e édition du festival street art "The Crystal Ship a officiellement été donné samedi à Ostende par le bourgmestre Bart Tommelein. Cette année, plus de 20 nouvelles œuvres d'art ont été ajoutées au parcours.

A l'occasion de cet événement, des artistes internationaux et nationaux créent des installations artistiques et des peintures murales. A chaque nouvelle édition, les nouvelles œuvres s'ajoutent à celles des éditions précédentes, formant ainsi un grand parcours à travers la ville.

Cette édition a vu naître plus de 20 nouvelles fresques, dont trois nouvelles œuvres de l'artiste britannique Mobstr, tandis que l'artiste bruxellois Jaune s'est attribué 10 murs, répartis dans toute la ville. Plusieurs artistes se sont également inspirés de l'histoire de la ville. L'artiste français Julien de Casabianca a trouvé l'inspiration pour son œuvre dans les archives de Mu.ZEE. Quant à l'artiste américain Pat Perry, il fait référence au tourisme balnéaire et accorde également une place à Ensor et Spilliaert dans son œuvre.