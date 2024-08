Le procès "Schild & Vrienden" en appel débutera le 19 septembre

Le tribunal correctionnel de Gand a condamné en mars dernier Dries Van Langenhove à un an de prison ferme, 10 mois avec sursis et une amende pour un total de 24.000 euros, pour violations des lois sur le racisme, le négationnisme et les armes. Cinq autres personnes ont écopé d'amendes et de peines de prison avec sursis. Tous les six ont fait appel, tandis qu'un septième prévenu a bénéficié d'une suspension du prononcé. Le procès suivait la révélation dans les médias d'échanges racistes et négationnistes dans des groupes de discussion de membres de Schild & Vrienden sur des applications de messagerie. Schild & Vrienden s'y révèle mouvement d'extrême-droite influent, rassemblant une certaine jeunesse flamande conservatrice et nationaliste.

Dries Van Langenhove, sans être officiellement lié à un parti, avait été élu en 2019 à la Chambre sur une liste Vlaams Belang. Il avait quitté son siège en 2023.