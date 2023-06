Le ring de Bruxelles fermé dans la nuit du samedi 24 au dimanche 25 juin à hauteur de Hal

Concrètement, le R0 sera fermé entre l'échangeur de Hal et celui d'Ittre dans les deux sens, de 21h00 le samedi jusqu'à 9h00 le lendemain.

Il est recommandé aux automobilistes d'éviter autant que possible le ring ouest et la zone autour de l'A8/E429 reliant Tournai à Hal et de privilégier, s'ils le peuvent, le ring est, vers Waterloo et Tervuren. L'autoroute vers Tournai sera toutefois accessible pour le trafic en provenance de Bruxelles.