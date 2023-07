Les Fêtes de Gand ont rassemblé 100.000 spectateurs dimanche

Les Fêtes de Gand (Gentse Feesten) ont attiré quelque 100.000 personnes dimanche, au 3e jour des festivités. C'est un peu moins que l'année dernière, mais avec plus d'un demi-million (510.000) d'entrées enregistrées durant le premier week-end, l'affluence dépasse déjà largement celle de l'année dernière et de 2019.

"L'année dernière, on comptabilisait, au même moment, environ 440.000 spectateurs et en 2019, seulement 330.000", a déclaré l'échevin gantois des Fêtes, Bram Van Braeckevelt (Groen). "Dimanche: jour de repos, jour de la famille. Il en est allé de même pour les Fêtes de Gand. Les visiteurs se sont rendus aux nombreuses activités de l'après-midi, dans une ambiance chaleureuse et animée."

Par ailleurs, la police gantoise a fait état de six bagarres "mineures", dimanche. Les agents ont infligé 28 amendes administratives à des personnes qui urinaient sur la voie publique. Et quatre véhicules ont dû être remorqués.