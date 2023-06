L'Ostend Beach Festival proposera 125 artistes sur cinq podiums

Parmi les 125 artistes qu'il accueillera, on note la présence, entre autres, de Purple Disco Machine, Oliver Heldens, Average Rob ou encore Bizzey.

"Après l'édition de l'année dernière qui était la plus belle de toutes, nous sommes tout à fait prêts à remettre sur pied un festival qualitatif", a déclaré l'organisateur, Jan Mortelmans. "Ce sera d'ailleurs l'édition la plus importante de notre histoire longue de 14 ans. Avec notre programmation du vendredi, nous visons spécifiquement les plus jeunes visiteurs. En tant que festival dance, nous suivons de près depuis des années la tendance et les préférences dans ce segment et nous voulons adapter notre programmation en conséquence. Avec des artistes tels que Jebroer, Average Rob et Katnuf, nous nous y employons."