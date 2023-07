Un septuagénaire percute trois fois des véhicules de police lors d'une poursuite

Un homme de 71 ans originaire de Lommel a percuté à trois reprises des véhicules de police mercredi après-midi lors d'une course-poursuite. Aucune personne n'a été blessée et l'automobiliste a finalement été intercepté et arrêté dans la ville néerlandaise de Bergeijk.

Une première collision, frontale, a eu lieu lorsque la police a voulu le bloquer avec un véhicule de service. L'automobiliste a alors forcé le passage.

On ignore la raison pour laquelle l'homme a pris la fuite alors que la police de Lommel voulait le contrôler, a indiqué jeudi le parquet du Limbourg. L'homme avait été radié du registre de l'état civil et n'avait plus d'adresse connue.