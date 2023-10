Carambolage à Marcinelle impliquant un bus TEC: il y a plusieurs blessés graves

Un accident de la route a eu lieu ce dimanche vers 13h, à Marcinelle (Charleroi). Selon notre correspondant, un bus, une camionnette et une voiture sont impliqués dans l'accident qui aurait fait plusieurs blessés graves. Les faits ont eu lieu au carrefour entre l'avenue Eugène Mascaux et la rue de l'orphelinat. D'après les premiers constats, la camionnette descendait la rue et, au moment de céder le passage, serait entrée en collision avec un bus TEC se rendant à la prison de Jamioulx. Percutée avec violence, la camionnette aurait fini sa course dans un véhicule en stationnement.

L'accident a fait des blessés, dont certains gravement touchés: 4 passagers du bus et le chauffeur de la camionnette. De nombreux véhicules de secours étaient sur place ce dimanche après-midi. La route a dû être bloquée.