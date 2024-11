"C'est vraiment magique": à Charleroi, une exposition immersive ravit les petits et les grands

La magie opère : les visiteurs deviennent acteurs, et petits comme grands lutins participent à l'aventure. "C'est incroyable. Même les adultes s'amusent, c'est vraiment magique", s'enthousiasme une autre mère.

Être à Charleroi nous permet de nous améliorer

Basée à Charleroi, l'entreprise derrière cette expérience travaille aussi à l'international, notamment au Moyen-Orient, aux États-Unis et en Asie, où 80 à 90 % de son chiffre d'affaires est réalisé. Cependant, exposer leur savoir-faire dans leur région présente un avantage. "Parfois, on reçoit des remarques, et cela nous permet de nous améliorer. Quand cela se passe à Charleroi, nos artistes peuvent écouter ces commentaires et ajuster en conséquence", poursuit Mauro Cataldo.

L'exposition continuera d'évoluer au fil des semaines avant de fermer ses portes en janvier.