"C'est une crème de toutou": Kypso est le nouveau pensionnaire de cette maison de repos de Colfontaine

À Colfontaine, près de Mons, c'était un peu Noël avant l'heure pour les personnes, le personnel et les résidents d'une maison de repos avec l'arrivée de Kypso, un chien adopté dans un refuge. Un nouveau pensionnaire qui a vite trouvé ses marques, vous allez le voir, et qui fait énormément de bien à toute la communauté.

Kypso a deux ans, c'est un croisé braque allemand, il a été trouvé abandonné à Quiévrain, recueilli dans un refuge, il a trouvé ici son nouveau foyer. Tous les matins, il fait le tour des chambres. "Ben oui, on lui dit allez viens, on va réveiller, et il vient, les résidents sont contents." "Je lui ai parlé comme si c'était un être humain, je lui ai dit bonjour, qu'est-ce que tu fais là ? Il me regardait tout étonné, il m'a même léché hier, il m'a même donné des bisous."

Pour une caresse sur le ventre, Kypso est toujours partant, il a sa manière très explicite d'en réclamer, les pattes en l'air. Éliane a plus de 90 ans, ça lui rappelle sa vie d'avant. "J'adore les animaux, oui, parce que chez moi, c'était une ferme, il y avait des oiseaux, des canards, des lapins, des moutons et des vaches.", indique une résidente.

La maison de repos a déjà accueilli un chien il y a 10 ans, le personnel connaît les contraintes, 5 promenades de 10 minutes chaque jour. Kypso vient d'arriver et déjà, sa présence a changé l'atmosphère. "On constate un peu qu'ils sont un peu moins tristes, ils ont tendance à moins rester dans leurs chambres, à vouloir venir à l'accueil. Ils ont vraiment un but de venir à l'accueil, c'est de venir voir le chien, jouer avec lui, c'est vraiment incroyable." "C'est une crème de toutou, je ne comprends pas pourquoi on l'a abandonné, on ne devait pas abandonner cette bête là."

S'occuper de dizaines de personnes âgées, ça fatigue. Kypso peut aller se reposer dans le bureau de la directrice, il a aussi régulièrement droit à des petits extraits dans sa gamelle.