Envie d'admirer un spectacle unique? Bonne nouvelle, c'est le moment d'observer les étoiles filantes

Mais comment se fait-il que cette période de l'année soit idéale pour observer ce phénomène ? Patrice Wuine, président du Cercle des Naturalistes et Astronomes de la Botte du Hainaut, explique : "La Terre va traverser un nuage de poussière, et ces poussières vont pénétrer dans l'atmosphère, donnant naissance aux étoiles filantes".

Pour celles et ceux qui souhaitent admirer un spectacle rare et surprenant, voici une bonne nouvelle : la période est propice à l'observation des étoiles filantes.

Et alors que nous sommes en soirée de nouvelle lune, les étoiles filantes seront-elles plus faciles à observer ? Oui, mais pas seulement, s'enthousiasme Patrice Wuine.

"Pour les étoiles filantes, en général, il n'y a pas trop de problèmes. Mais ce qui sera vraiment très agréable ce soir, c'est que nous pourrons observer un tas d'autres objets. Il y aura notamment un coucher de lune en tout début de soirée, avec un dernier croissant que l'on pourra admirer. Il y aura aussi une planète, Saturne, et ses anneaux".

Certains ne le savent peut-être pas, mais Saturne possède une multitude de satellites, comme l'explique Patrice Wuine : "Oui, je crois qu'on en dénombre officiellement plus de 160. On en connaît quelques-uns à qui l'on a donné des noms, ce sont les plus visibles, les plus faciles à observer. Ceux que nous allons présenter ce soir seront observés au télescope et à la lunette".