La facture de la gare de Mons passe de 37 à 480 millions: "Comment a-t-on pu laisser filer les budgets comme cela ?"

Le projet de modernisation de la gare de Mons, initié en 2001, a connu une évolution complexe et des retards significatifs. Initialement, il prévoyait une passerelle simple et un parking en surface pour un budget de 37 millions d'euros. L'ampleur du projet a évolué pour inclure une gare-passerelle architecturale et intermodale réalisée par l'architecte Calatrava, deux parkings souterrains et des installations écoresponsables. En 2022, l'estimation du coût avoisinait les 330 millions d'euros. "Coût qui sera finalement loin du montant final qui, d'après les auditions de cet après-midi, pourrait atteindre les 480 millions d'euros", ont expliqué les députés Gilles Foret et Vincent Scourneau (MR).

Les deux parlementaires jugent cette explosion du budget initial incompréhensible.

"Comment a-t-on pu laisser filer les budgets comme cela ? On parle maintenant d'un demi-milliard d'euros alors que l'on sait que la SNCB est en difficulté pour finaliser des travaux ailleurs dans le pays, comme le RER. Les dérapages sont catastrophiques et témoignent d'une désinvolture de gestion à tous les étages", ont-ils affirmé. "Clairement, c'est un investissement très important, au-dessus du coût moyens d'autres gares", a expliqué le directeur général "Stations" de la SNCB, Patrice Couchard.