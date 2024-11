La neige arrive mais Charleroi est prête: la ville possède... 400 tonnes de sel

Nous allons tourner autour des 0° à partir de mercredi avec sans doute des averses de neige sur les hauteurs en milieu de semaine. Afin de ne pas être pris au dépourvu, les communes préparent leur matériel. Les employés inspectent et contrôlent les machines et les véhicules qui pourront servir à lutter contre le froid et la neige.

Les épandeuses de la ville de Charleroi s'apprêtent à reprendre du service après 8 mois de repos. Chargées sur les camions du service, le plan hiver prend vie. "Nous montons les machines, les épandeuses sur les camions. Il y a 5 machines qui sont montées sur 5 camions pour 6 communes. Dès que c'est monté, on va au chargement pour mettre le sel et là, on est parti, ça prend une petite heure pour monter les 5 camions", explique Samuel Duchesne, brigadier au service voirie de la ville de Charleroi.

À lire aussi Météo: les prévisions sont formelles, la neige arrive cette semaine

Pour se préparer, la ville de Charleroi dispose d'une réserve de 400 tonnes de sel. Des commandes gérées depuis plusieurs mois et qui pourraient être réajustées selon la fréquence des grands froids. "Il y a du stock de l'année passée et puis il y a une commande qui est là pour réapprovisionner au fur et à mesure le stock et ne jamais tomber à court."