Le trafic ferroviaire en gare de Tournai restera fortement perturbé en soirée

Aucun train ne circule depuis ou vers la gare de Tournai mercredi à la suite de l'arrachement d'une caténaire, signale Infrabel, la société qui gère l'infrastructure ferroviaire. Il n'y a plus de liaison possible vers Mouscron, Blaton, Leuze-en-Hainaut, ou Lille, en France.

À la suite de cet incident, les trains depuis et en direction de Bruxelles sont limités à Leuze-en-Hainaut. La ligne Saint-Nicolas - Courtrai est arrêtée à Ath. Les trains entre Namur et Courtrai circulent jusqu'à Saint-Ghislain, alors que le trafic est totalement arrêté entre Tournai et Lille-Flandres. Enfin, les trains L entre Mons et Tournai circulent uniquement jusque Blaton.

La SNCB a mis en place des navettes de bus entre Tournai et Mouscron, Blaton, Leuze-en-Hainaut et Lille-Flandres. Il est par ailleurs proposé aux voyageurs en direction de la France de rejoindre Mouscron, où la traversée de la frontière est toujours possible.