Changement historique à Frameries où les écologistes prennent la tête de la commune: "Il n'y a plus de démocratie, il n'y a plus rien"

À Frameries, après plus d'un siècle de domination socialiste, le vent du changement souffle. Manu Disabato, ancien député et écologiste, s'apprête à devenir bourgmestre, grâce à une alliance avec le MR qui laisse le PS sur le banc de l'opposition.

Disabato n'entreprend pas cette tâche seul. Florence Van Hout, première échevine du MR, le secondera dans la transformation de la gouvernance locale. Selon Van Hout, l'appartenance de Disabato au parti Écolo n'a qu'une importance relative : "Oserais-je dire, pas de chance, la tête de liste, c'est Écolo ? C'est une petite touche d'humour. Ce n'est vraiment pas la marque de fabrique "Écolo" qui se retrouve sur cette liste et dans le programme et dans les idées qu'elle véhicule", souligne-t-elle.

Les citoyens entre espoir et scepticisme

Les réactions des résidents de Frameries face à ce changement sont contrastées. Certains nourrissent des attentes optimistes quant aux transformations à venir : "On verra ce que le changement apportera. Espérons que ce sera pour le mieux", confie un habitant.

D'autres, cependant, affichent une désillusion palpable, comme ce citoyen qui se revendique socialiste de longue date : "Moi, je suis socialiste depuis des générations et ça tombe à l'eau. On n'a plus rien à dire, il n'y a plus de démocratie, il n'y a plus rien", déplore-t-il.