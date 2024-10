Michaël Carpin, inculpé dans l'affaire des Faucons Rouges, a été élu à Seneffe: "Il est marqué par cet incident", selon Philippe Busquin

A Seneffe, le directeur des faucons rouges a été élu par les habitants. Michaël Carpin était tête de liste PS. Il a été inculpé d'escroquerie quelques jours avant le scrutin. La justice le soupçonne d'avoir participé à un détournement de 4 millions d'euros de subsides accordés au mouvement de jeunesse.

Le score aux élections communales de Michaël Carpin, 413 voix, est en-dessous de celui de Philippe Busquin (435 voix). Nous l'avons contacté pour tenter d'avoir des nouvelles de la tête de liste. "Il est marqué par cet incident alors qu'il est dans un rôle d'arroseur arrosé car c'est lui qui avait dénoncé des faits à l'époque où il est devenu directeur il y a un an." Philippe Busquin s'étonne de cet agenda judiciaire qui a porté préjudice au PS. "Certainement pour Monsieur Carpin lui-même, qui aurait sans doute fait un meilleur score. Et pour la liste aussi. On aurait pu gagner un ou deux sièges en plus, ce qui aurait mis à mal la majorité absolue de la bourgmestre ."