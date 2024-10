Le trafic ferroviaire en gare de Tournai restera fortement perturbé à l'heure de pointe

Aucun train ne circule depuis ou vers la gare de Tournai mercredi à la suite de l'arrachement d'une caténaire, signale Infrabel, la société qui gère l'infrastructure ferroviaire. Il n'y a plus de liaison possible vers Mouscron, Blaton, Leuze-en-Hainaut, ou Lille, en France.

Infrabel travaille sur place

Une quinzaine d'agents d'Infrabel se trouvent sur place depuis la matinée pour effectuer les réparations nécessaires. "Les opérations sont complexes, car la caténaire endommagée se trouve dans une liaison transversale de la gare", a précisé la porte-parole d'Infrabel, Jessica Nibelle. Il n'est pas encore possible d'estimer le rétablissement total du trafic, a-t-elle ajouté.

À la suite de cet incident, les trains depuis et en direction de Bruxelles sont limités à Leuze-en-Hainaut. La ligne Saint-Nicolas - Courtrai est arrêtée à Ath. Les trains entre Namur et Courtrai circulent jusqu'à Saint-Ghislain, alors que le trafic est totalement arrêté entre Tournai et Lille-Flandres. Enfin, les trains L entre Mons et Tournai circulent uniquement jusque Blaton.

La SNCB a mis en place des navettes de bus entre Tournai et Mouscron, Blaton, Leuze-en-Hainaut et Lille-Flandres. Il est par ailleurs proposé aux voyageurs en direction de la France de rejoindre Mouscron, où la traversée de la frontière est toujours possible.