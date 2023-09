Occupés sur un nid de guêpes, 2 pompiers se précipitent et sauvent Marie-Claude, prise au piège dans son appartement à La Louvière

Les flammes ont ravagé le salon et le hall d'entrée. La sexagénaire a été prise au piège dans son appartement. Elle a appelé à l'aide à sa fenêtre. Sur le trottoire d'en face, Gérardo a assisté à la scène et a tenté de l'aider. "J'ai tenté de la secourir avec une échelle, mais il y a eu une explosion. Il y a eu des morceaux de verre un peu partout. Cela devenait compliqué avec les moyens qu'on avait", décrit-il.

"Mon épouse était en train de dormir à ce moment-là. Elle n'était pas bien et était en train de se reposer dans chambre", raconte Antonio. "Moi, j'ai été chercher la gamine à l'école. Arrivé là-bas, j'ai reçu un coup de fil du voisin me disant de revenir tout de suite car il y avait des flammes qui sortaient de l'appartement."

Fruit du hazard, à la même heure, deux pompiers ont effectué des destructions de nid de guêpes dans une rue voisine. Un appel radio leur indique un incendie. Salvatore et son collègue se sont rendus sur place. "On a vu une dame âgée crier au secours avec la tête sortant de la fenêtre de sa chambre. Mon collègue m'a dit 'Ecoute, on a une échelle, et on va faire le maximum possible en attendant nos collègues et leurs camions adéquats", raconte le pompier.

Salvatore est parvenu à évacuer Marie-Claude avant l'arrivée de l'équipe incendie. "Elle ne serait plus là. Dix minutes en plus, et elle était partie", dit Antonio.

Leur foyer est totalement détruit et leur petit chien Mirza n'a pas pu être sauvé.