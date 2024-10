"Des années que ça dure": des chauffeurs du TEC dénoncent l'horreur du tunnel de la drogue à Liège

Des chauffeurs du TEC dénoncent la présence continue de toxicomanes dans le tunnel de la place Saint-Lambert à Liège, là où ils stationnent leur bus. Une enquête signée RTL info et Sudinfo.

Des chauffeurs de bus nous ont confié leur sentiment d’insécurité lorsqu’ils stationnent leurs bus dans le tunnel qui débouche sur la place Saint-Lambert, au centre de Liège. La présence de toxicomanes, à toute heure du jour et de la nuit, est source de peur. "Cela fait des années que ça dure, ils sont là tout le temps à squatter le tunnel", nous explique l'un d'entre eux, qui préfère rester anonyme. "En journée, il n’y en a que quelques-uns, mais la nuit, ils peuvent être plus d’une vingtaine. Ils vont acheter leur dose en ville et reviennent pour se piquer, puis s’écrouler. Des dealers sont aussi présents pour leur fournir directement ce dont ils ont besoin."

Un autre chauffeur va encore plus loin: "On les voit souvent uriner, déféquer, et même avoir des rapports sexuels. Là, par terre, sur le béton ou des cartons, c’est vraiment affligeant."