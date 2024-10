"Il n'y a aucune aide": Vanessa est infirmière de nuit et peine à faire garder son fils, un casse-tête qui lui coûte... jusqu'à 500€ par mois

Vanessa est désemparée. Cette maman solo travaille comme infirmière de nuit et trouver des solutions pour faire garder son fils devient un véritable casse-tête. Dans la situation actuelle, cela lui coûte jusqu'à 500€ par mois de baby-sitting. Existe-t-il des solutions pour ces parents dont les horaires de travail sont atypiques?

"Débrouille" semble être le maître-mot dans la situation de Vanessa. Cette maman célibataire est infirmière depuis quinze ans et travaille la nuit. Des horaires parfois lourds qui ne dérangent pas particulièrement cette Liégeoise qui adore son job. Le hic: faire garder Marceau, son fils de quatre ans, est une tâche plus complexe qu'elle n'y paraît.

"Je ne peux pas laisser mon fils tout seul et il n'y a pas de garde prévue pour les nuits donc je me débrouille, je fais appel à des babysitters, à la famille quand c'est possible", explique notre interlocutrice.