Le bourgmestre de Liège veut "exfiltrer" les drogués du centre-ville: sa proposition est-elle cohérente?

Voilà de quoi il s'agit: "Le bourgmestre veut s'inspirer des centres comme il y a en Espagne, au Portugal ou encore aux Pays-Bas pour que les personnes toxicomanes ne soient plus dans l'espace public. Elles seraient prises en charge d'un point de vue social et médical, elles dormiraient sur place."

La particularité de ce projet: l'admission ne se ferait pas uniquement sur base volontaire. En d'autres termes, on pourrait forcer les gens à se soigner.

"C'est plus efficace"

Ce que l'on appelle un centre intégré pluridisciplinaire pour les toxicomanes, c'est une structure qui offre une prise en charge globale. Concrètement, une personne peut bénéficier d'un hébergement, de soins médicaux, d'aide à la réinsertion, … Le tout centralisé au même endroit.

"Mettre en place des centres intégrés, c'est une bonne chose. La vie dans la rue et la fragilité de certaines de ces personnes engendrent beaucoup de difficultés au-delà de la consommation de stupéfiants. En général, quand il faut les déplacer d'un centre à un autre en fonction du besoin, on les perd en route. Les centres intégrés sont plus efficaces et nécessaires", avance Michaël Hogge, chargé de projets pour l'ASBL Eurotox (observatoire socio-épidémiologique alcool-drogues en Wallonie et à Bruxelles).