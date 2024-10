Vandalisme, accidents, incivilités: cette société quitte Liège où "l'ampleur de ces problèmes est disproportionnée"

Les voitures partagées étaient accessibles dans le centre-ville, mais aussi dans des zones satellites situées en périphérie, comme le Sart-Tilman, le zoning commercial de Rocourt et des parkings gérés par Interparking.

Le taux élevé de vandalisme et d'accidents liés à ses véhicules a toutefois rendu les opérations de Poppy "non viables" à Liège, regrette la start-up dans un courrier adressé à ses utilisateurs, publié sur le site de Qu4tre. "Dans toutes nos zones, les résultats sont excellents, et les incidents ont diminué drastiquement ces dernières années", poursuit le courrier. "Malheureusement, à Liège, l'ampleur de ces problèmes a été disproportionnée, rendant notre service insoutenable."

À partir du 31 octobre 2024, la flotte de véhicules déployée à Liège sera dès lors déplacée vers les autres zones exploitées par Poppy, soit Bruxelles et Anvers, ainsi que les différents aéroports du pays. "Nous espérons revenir un jour à Liège, mais nous n'avons pas de date fixée pour l'instant", conclut Pierre de Schaetzen.