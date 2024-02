Des dizaines de manifestants pro-palestiniens se sont rassemblés à l'aéroport de Liège: ils dénoncent "le transit de matériel militaire"

Plusieurs dizaines de manifestants pro-palestiniens se sont rassemblés dimanche après-midi à Liège Airport, dans l'entité liégeoise de Grâce-Hollogne, a constaté sur place l'agence Belga.

Les militants se sont positionnés devant les grilles de la société Challenge Handing, dimanche dès 15h00, à l'invitation du collectif Liège-Palestine Solidarité. L'entreprise logistique visée par la protestation assure le transport aérien de fret entre Israël et l'Europe, via l'aéroport wallon. "Nous dénonçons essentiellement le transit de matériel militaire et d'armes, notamment depuis les États-Unis vers Israël", a confié à Belga Baptiste Montagnier, porte-parole du collectif liégeois.