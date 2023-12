Polémique à Liège: un magasin d’articles russes vend des t-shirts exhibant Vladimir Poutine ou le sigle "Z"

En quelques jours, c’est la deuxième fois que la propriétaire de ce magasin d’articles russes efface des tags hostiles sur sa vitrine. Tout est parti d’une vidéo publiée sur les réseaux sociaux début décembre. Elle montrait à l’intérieur des t-shirts à l’effigie de Vladimir Poutine et en devanture le fameux "Z " symbole de l’opération militaire en Ukraine. La commerçante ne cache pas ses sentiments pro-russes et tente même de faire de l’humour.

On devrait le mettre au même niveau que la croix gammée

Ceux que cela ne fait franchement pas rire, ce sont les Ukrainiens. "La lettre "Z", c’est bien l’armée russe qui envoyée par Poutine en Ukraine pour exterminer les Ukrainiens. On devrait absolument le supprimer et le mettre au même niveau que la croix gammée", estime Helena Schapowal, belge d’origine ukrainienne, présidente des "femmes ukrainiennes" - section Liège.

Dans les rayons du magasin, en plus des poupées russes, Vladimir Poutine est toujours présent ainsi que le t-shirt "Z". La propriétaire a reçu de nombreuses menaces sur les réseaux sociaux. Elle a porté plainte et compte continuer à vendre ces articles qui suscitent la polémique. "Si quelque me demande et que je reçois la commande, pourquoi pas", estime la commerçante.