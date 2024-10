Vrai délice ou gaufre bien trop sucrée? Découvrez les secrets de fabrication du célèbre Laquemant liégeois, né en 1903

Les forains de la foire de Liège attirent de nombreux visiteurs, notamment grâce à la spécialité culinaire locale, le laquemant. Rencontre avec les artisans qui perpétuent cette tradition sucrée au succès incontestable depuis plus d'un siècle.

La préparation minutieuse du laquemant commence par un dosage précis des ingrédients, pour obtenir une pâte homogène. Elle est ensuite roulée, divisée, aplatie et enfin cuite. Sur la foire, ce sont pas moins de 100 000 litres de sirop qui sont écoulés chaque année.

L'authenticité de la recette et la passion pour ce savoir-faire transmis de génération en génération sont aussi une des raisons de son succès: "Le grand secret, c'est beaucoup d'amour, dit un producteur. C'est sacré, c'est une société qui dure depuis 1903, et on ne peut pas déléguer à une autre personne."

Le laquemant, vendu en quantité impressionnante chaque jour pendant la foire, inspire également d'autres produits, comme le péquet, associé au sirop. Cette tradition sucrée, symbole de l'artisanat local, continue de séduire les visiteurs, ancrant ainsi son succès à Liège depuis des décennies.