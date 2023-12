Un bus et une voiture se percutent entre Arlon et Virton: une personne gravement blessée

Un accident impliquant un bus et une voiture s'est produit ce vendredi peu avant 21H sur la N82 entre Arlon et Virton, nous indique la zone de secours Luxembourg. "Le conducteur de la voiture est grièvement blessé. Sur les 7 occupants du bus, 5 seront transportés vers l'hôpital. Les moyens engagés sont 5 ambulances, un SMUR, l'inspecteur d'hygiène fédéral, la Croix-Rouge, une autopompe, un balisage, un officier et la police", a précisé le porte-parole de la zone, Stéphane Thiry, commandant de la zone.