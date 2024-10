La province du Luxembourg a son accord de majorité: trois partis en font partie

Les fédérations luxembourgeoises des Engagés, du PS et du MR ont présenté mardi matin l'accord de majorité provinciale approuvé la veille par les instances exécutives des trois partis. Les Engagés gardent leur deux sièges de député, le PS en conserve un, tandis que le MR monte en majorité.

Cet accord de majorité est surtout marqué par l'arrivée du Mouvement Reformateur dans l'exécutif provincial après 18 ans de majorité Les Engagés-PS. Une tripartite que les libéraux accueillent avec satisfaction. "On attendait de pouvoir renouer avec le consensus luxembourgeois", souligne Benoit Piedboeuf, président du MR Luxembourg. "Nous sommes arrivés à un moment clé de l'institution provinciale, où la nécessité de la réformer implique qu'on s'accorde entre les trois familles politiques."

Chez Les Engagés, les députées provinciales sortantes Marie-Ève Hannard et Coralie Bonnet sont reconduites dans leurs fonctions, cette dernière héritant de la présidence du collège provincial. Au niveau du PS, le député sortant Stephan De Mul assurera la députation pendant trois ans avant de céder le flambeau à l'autre députée sortante socialiste, Nathalie Heyard, pour les trois années restantes.

L'identité du futur député provincial MR devra attendre le vote du comité provincial prévu pour le 9 novembre prochain. Trois hommes et une femme figurent parmi les candidats, même si la question de la parité devrait conduire à la désignation d'un député masculin.

La reconfiguration de l'assemblée provinciale entraîne également une redistribution des cartes au niveau des présidences d'intercommunales. Premier groupe au niveau du conseil provincial, Les Engagés conservent la présidence d'Idelux Développement, Idelux Environnement et Idelux Finances, et récupèrent celle de Vivalia (ex-PS). Le MR reprend la présidence d'Idélux Eau (ex-PS) et celle de Sofilux (ex-Les Engagés). Les socialistes conservent quant à eux la présidence d'Idelux Projets publics.