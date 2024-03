Uniquement les interventions vitales et pédiatriques: les Urgences de l'hôpital de Dinant ont fermé leurs portes ce dimanche, voici pourquoi

Une situation peu courante ce dimanche aux Urgences de l'hôpital de Dinant: le service était en partie fermé toute la journée, seules les interventions vitales et pédiatriques pouvant être prises en charge. En cause, le manque de personnel. Notre équipe s'est rendue sur les lieux.

Paul est l'un des deux médecins mobilisés aujourd'hui. Deux au lieu de quatre habituellement prévus. En 40 ans de carrière, il n'a jamais vécu ça: "À n'importe quel moment, on peut avoir quelqu'un qui arrive avec un traumatisme grave, des problèmes cardiaques aigus ou des choses comme ça. C'est déjà très compliqué en temps normal. Donc c'est qu'on est dans une situation de crise."

Dans les couloirs des Urgences, il fait malgré tout calme aujourd'hui. La plupart des lits sont vides. Une conséquence du fonctionnement en mode réduit. À l'entrée du service, un tri est réalisé par un infirmier: "Dès qu'une personne se présente, je prends contact avec elle et en fonction de sa pathologie, je la redirige vers l'endroit le plus adéquat possible. C'est sûr que c'est une situation qui est inconfortable."