Des supermarchés belges lancent l'opération "chariot surprise", une idée venue de France: comment ça marche?

C'est Auchan qui a lancé l'idée en France et la phase de test a été satisfaisante chez nous. Résultat: les "chariots surprises" arrivent en Belgique, dans certains supermarchés Carrefour. Voici le principe.

Payer votre caddie trois fois moins cher. C'est ce que propose Carrefour avec sa nouvelle opération. La particularité: vous ne savez pas ce qu'il contient. Concrètement, les consommateurs achètent un paquet surprise géant. Ils connaissent simplement le prix et la valeur des produits que contient ce colis mystère.

En France, le concept est un véritable carton. Auchan a commencé et Carrefour a embrayé le pas. Les caddies contiennent uniquement des produits non-alimentaires. Deux hypermarchés Carrefour ont déjà testé l'expérience en Belgique, à Mons et à Kuringen. Les stocks disponibles ont été épuisés au bout de 15 et 30 minutes respectivement.

Carrefour entend étendre cette promotion aux magasins intéressés au cas par cas. "Nous capitalisons sur la curiosité des clients avec cette action ludique et sur le thème du pouvoir d’achat", explique Régine Van Tomme, porte-parole à Retail Detail.