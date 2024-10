Qualité vs prix: que valent vraiment les chaussures Chaussea ?

Avec 31 millions de paires vendues l'année dernière et un chiffre d'affaires de 677 millions d'euros, Chaussea s'est imposé comme une référence dans le secteur de la chaussure à bas prix. Fort de ses récentes acquisitions, le groupe familial français compte désormais plus de 500 magasins en France et prépare l'ouverture de 80 points de vente en Belgique après le rachat de la chaîne Bristol.

Pour y répondre, un expert en baskets, Boo, gérant du magasin Six Six Six à Bruxelles, a comparé une paire Unyk de Chaussea à 29,99 € et une paire de Puma à 64,99 €. "On a une différence de cuir effectivement. Sur la Unyk, le matériau est entièrement synthétique, alors que la Puma est en cuir véritable, donc de meilleure qualité", explique-t-il. Cependant, en ce qui concerne les finitions, Boo note peu de différences : "Les deux modèles ont une semelle collée et non cousue, ce qui est courant, mais moins durable dans le temps".

Malgré cette différence de matériaux, Boo estime que la qualité générale des deux modèles reste proche. "Si on exclut le prix, j'aurais tendance à choisir la chaussure de Chaussea pour son esthétique, qui me parle davantage", confie-t-il. Toutefois, il précise que ses clients seraient probablement plus attirés par une marque comme Puma.

Retrouvez tous les secrets des chaussures à prix cassés dans "Coûte que coûte" ce soir dès 19h45 sur RTL tvi et en streaming sur RTL play.